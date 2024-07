Em encontro com o presidente Lula em Brasília, Jorge Viana diz que Brasil quebrou recordes em exportações

Na última quarta-feira (24), o ex-governador Jorge Viana (PT) se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No Palácio do Planalto, Viana e Lula falaram sobre o protagonismo do Brasil no mundo, perspectivas para 2024 e também sobre o programa ‘Exporta mais Brasil’.

Em suas redes sociais, Jorge Viana agradeceu ao presidente da República pelos resultados positivos da gestão. “Devemos muito esse sucesso às viagens internacionais do presidente e ao esforço do setor produtivo brasileiro em colocar nossos produtos no mundo inteiro”, diz Viana

O ex-senador também comentou sobre o sucesso do Brasil após o primeiro ano de mandato de Lula.

“Hoje cedo, tive a felicidade de ter uma conversa com o nosso presidente, Lula, no Palácio do Planalto. Conversamos sobre o sucesso do Brasil no mundo no ano passado. O Brasil voltou com força e quebrou recordes nas exportações, com o maior volume de exportação da história e o maior saldo comercial da história. Isso significa geração de emprego dentro do Brasil e um crescimento da importância do nosso país no cenário internacional.”, afirma ex-governador